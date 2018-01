"Niebieski lód” pomylili z meteorytem. Fragmenty zabrali do domów

Przykra niespodzianka spotkała mieszkańców indyjskiej wioski. Liczyli, że znaleźli pozaziemskie minerały, a w rzeczywistości były to zamrożone nieczystości.

Niektórzy z wioski postanowili zatrzymać kawałek na pamiątkę. Oderwane fragmenty lodowej masy zabierali do domów. Wkładali je do zamrażarek, bo szybko zaczęły się rozpuszczać. Nie zrobili by pewnie tego wiedząc, że mają w rękach tzw. niebieski lód), mieszankę płynnego środka odkażającego i rzeczy, które wpadają do toalety w pasażerskich samolotach. Na dużych wysokościach zamarza a po jakimś czasie bryła odrywa się od kadłuba.