"Niebezpieczna interakcja" rosyjskiego odrzutowca i samolotu US Navy

Nad Morzem Czarnym pomiędzy rosyjskim wojskowym odrzutowcem i amerykańskim samolotem zwiadowczym US Navy doszło do "niebezpiecznej interakcji". Jak podał w oświadczeniu Departament Stanu USA statki powietrzne minęły się w odległości ok. 1,5 metra.

"Wzywamy Rosję do zaprzestania tych niebezpiecznych działań" apeluje Departament Stanu USA (Wikimedia Commons CC BY)

W poniedziałek nad Morzem Czarnym rosyjski wojskowy odrzutowiec przeleciał bezpośrednio przed amerykańskim samolotem zwiadowczym w odległości 1,5 metra.