"Niebezpieczeństwo podważania wyniku wyborów prezydenckich". Spór o kryzys, jakiego w Polsce jeszcze nie było

- Jeżeli wybory prezydenckie mają się odbyć bez zakłóceń, to PKW powinna respektować obowiązujące prawo. Wobec tego, że członkowie PKW są nominatami partyjnymi i skoro postępują w ten sposób, to oznacza, że ugrupowania tworzące większość, dopuszczają zakłócenia w procesie wyborczym - ocenia profesor.

Konstytucjonalista nie zgadza się ze stanowiskiem, że zastrzeżenia wyrażone m.in. w wyroku Wałęsa przeciwko Polsce są wystarczające do wstrzymywania się z decyzją przez PKW , co podniosła komisja. - Trybunał w Strasburgu wyraźnie stwierdził, że potrzebne są zmiany ustawowe do wykonywania tego wyroku. Z kolei z wyroków TSUE nie można wyprowadzać konsekwencji równającym się zmianom w ustawie. Zarówno w świetle tych wyroków, jaki i poglądu Komisji Weneckiej, nie jest uprawniona teza, że osoby powołane na stanowiska sędziowskie w rezultacie niezgodnych z konstytucją zmian dotyczących KRS - nie są sędziami. Wyroki te powinny być podstawą stworzenia ustawowej regulacji statusu tych sędziów - mówi.

- Państwowa Komisja Wyborcza z bardzo wygodnego formalistycznego podejścia do interpretacji prawa, co przez lata nie było kwestionowane, w tej chwili zderza się z koniecznością systemowej wykładni prawa. Takie rozumowanie w obecnej sytuacji ma jednak oparcie w uzasadnieniu prawniczym. Państwowa Komisja Wyborcza dostrzega, że w całej sekwencji orzeczeń TSUE i ETPCz status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która odrzuciła uchwałę PKW, jest kwestionowany. Wątpliwości wpisujące się w te orzeczenia zostały również wyrażone w opinii Komisji Weneckiej - mówi

- My właściwie dyskutujemy o tym, czy stosować wykładnię dosłowną czy wykładnię systemową. Prof. Piotrowski wskazuje, że powinno być dosłownie tak, jak do tej pory. A ja powiem, że trzeba kierować się wykładnią systemową, bo w systemie pojawiały się nowe elementy, i to narastające w czasie - w tym orzeczenia ETPCz, TSUE, uchwały Sejmu z grudnia 2023 roku czy marca 2024 roku, które dostarczyły nowych argumentów. Skoro zmienił się system, to musi się zmienić również nasza interpretacja. Niby więc z profesorem mówimy to samo, a jednak mówimy inaczej - dodaje profesor Łętowska.