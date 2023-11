Wałęsa wygrał z Polską. Ziobro komentuje

Wałęsa złożył skargę do ETPC, zarzucając Polsce naruszenie kilku artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał przyznał mu rację, uznając m.in., że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uchyliła wyrok ws. Wałęsy przeciwko Wyszkowskiemu, nie jest niezawisłym sądem. Stwierdzono, że naruszono prawo byłego prezydenta do poszanowania życia prywatnego, a także naruszono jego prawo do sądu.