Nie tylko w Polsce porównują PiS do PRL-u. Ostry komentarz z zagranicy

Szwajcarski dziennik "Neue Züricher Zeitung" dopatruje się podobieństw pomiędzy PRL a Polską PiS. "Prawica w Polsce zwalcza komunistyczną przeszłość, ale korzysta z jej struktur myślowych" - czytamy. Padło też kilka słów na temat TVP.

Parlamentaryzm spod znaku PiS

Media narodowe

Czarno-biała historia

Podobieństwa z czasami PRL Vetter widzi także w sposobie, w jaki PiS odnosi się do historii i do kultury pamięci. Jak pisze, o ile treści i cele mogą być inne niż w PRL-u, to metody są te same. "PZPR rozpowszechniał biało-czarny obraz historii z pewnymi martyrologicznymi niuansami. Partia Kaczyńskiego też to robi, tylko, że z inną martyrologią" - czytamy. Vetter kończy swój tekst stwierdzeniem, że dążenie PiS do utworzenia silnego państwa z autorytarnymi skłonnościami i socjalnym komponentem odpowiada życzeniom części polskiego społeczeństwa. "Także to przypomina czasy PRL, zwłaszcza okres rządów Edwarda Gierka" - konkluduje autor komentarza.