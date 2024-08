Nawet maseczki nie pomagają. Odkryli skąd fetor w bloku

Mężczyzna prawdopodobnie zmarł z przyczyn naturalnych. Jego ciało zostało zabrane z mieszkania. Mimo to, mieszkańcy bloku nadal mają problem z przykrym zapachem. Fetor wydobywa się przez szparę w drzwiach, która powstała po siłowym wejściu do mieszkania. Do tego dochodzą muchy i inne owady, które pojawiły się na klatce schodowej.