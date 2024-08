Ważna zmiana w rachunkach za prąd. Wejdzie w życie w tym miesiącu

Zmienna cena za prąd? To możliwe w taryfie dynamicznej. Od 24 sierpnia najwięksi sprzedawcy energii poszerzają swoje oferty o taką opcję, a więc ceny prądu zmieniać się będą np. co godzinę albo co kwadrans. Skorzystać może prawie każdy. Sęk w tym, że jedne gospodarstwa domowe na tym zyskają, a inne stracą. Warto więc zrozumieć, o co w tym chodzi.