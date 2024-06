Rachunki za prąd wystrzelą? Polacy pełni obaw

23 maja Sejm przyjął co prawda ustawę o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnią m.in. wsparcie dla 3,5 mln rodzin o niższych dochodach, a także obniżą cenę maksymalną za energię do 500 zł/MWh. Działania osłonowe obejmą drugą połowę 2024 r. Prognozowany wzrost cen ma wynieść ok. 30 zł za miesiąc dla przeciętnego gospodarstwa domowego - liczą eksperci.