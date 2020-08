Nawałnica na Pomorzu. Żywioł zniszczył tysiące hektarów lasów. Tamtej nocy zginęli też ludzie

Noc 11/12 sierpnia 2017 mieszkańcy Pomorza zapamiętają do końca życia. Huragan pojawił się nagle i w ciągu zaledwie kilkunastu minut zniszczył tysiące hektarów lasów. Nawałnica była tak potężna, że unicestwiała wszystko, co spotkała na swojej drodze. Wiejący z prędkością dochodzącą nawet do 150 km/h wiatr spowodował straty w niemal 60 nadleśnictwach.