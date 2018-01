Nauczyciele ośmieszyli czarnoskórego chłopca. Szczegóły afery z liceum

Do skandalu doszło w II LO w Chełmie podczas próby poloneza. Jedna z maturzystek zaprosiła na studniówkę kolegę z innej szkoły. Chłopiec wyróżnia się ciemniejszym kolorem skóry. Jej nauczyciel głośno skomentował ten fakt: "Kasia przyprowadziła sobie Murzyna" – stwierdził.

A to był dopiero początek nieprzyjemności, z jakimi spotkał się Kacper. Do pierwszego nauczyciela dołączył drugi i razem brnęli w swoich niewybrednych żartach, podaje portal dziennikwschodni.pl.

Para uczniów usłyszała, że „pasują do siebie jak dwie czarne krople wody”. Kacper został też zapytany „kto go poskładał” oraz czy na swoją studniówkę wybiera się z dziewczyną czy z chłopakiem.

Portal podaje, że przebieg zdarzenia zrelacjonowała matka chłopca w skardze, którą złożyła w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta. Z dziennikarzami rozmawiać nie chce. [ Czeka jak na to, co spotkało jej syna, zareaguje dyrekcja II LO, Wydział Oświaty Urzędu Miasta i chełmska delegatura Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Teresa Kiwińska, dyrektorka I LO w Chełmie, gdzie uczy się nastolatek, skomentowała całą sytuację: – Uczeń z matką stawili się u mnie już w piątek – tłumaczy portalowi. – Chłopiec szczegółowo zrelacjonował przebieg tego incydentu. Matka, która zabierała go po próbie, zauważyła, że wbrew swojej naturze jest przygnębiony. Kiedy zdradził, co go spotkało, oboje wrócili do szkoły, aby porozmawiać z tamtejszą dyrektorką - opowiada portalowi dziennikwschodni.pl.