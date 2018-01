Ośmieszono czarnoskórego chłopca? Afera w chełmskim liceum. "Brak refleksji"

Delegatura kuratorium oświaty wyjaśnia, co wydarzyło się podczas próby poloneza w II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie. Studniówkowy partner jednej z maturzystek twierdzi, że nauczyciele niewybrednie komentowali jego wygląd i kolor skóry. Uczniowie są zbulwersowani, pedagodzy też. Ale nie chodzi tylko o nastolatka.

- Przyszedł na próbę poloneza do II liceum ogólnokształcącego, ponieważ tam uczy się jego koleżanka. Został ośmieszony z powodu innego wyglądu i koloru skóry - powiedziała w rozmowie z tvn24.pl Teresa Kiwińska, dyrektor I LO, do którego chodzi nastolatek. Nie podaje, jakie konkretnie słowa padły, chociaż zna szczegóły zdarzenia, bo po incydencie przyszedł do niej z matką.