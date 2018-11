Napisała negatywną opinię egipskiej firmie: Odpowiedź: "Wiemy jak traktować dziwk..."

Fala komentarzy zalewa strony biura podróży Egyptomania Luxury Tours na Facebooku i Trip Advisorze. Wszystko po tym, jak pani Agnieszka opublikowała w sieci odpowiedź przedstawicieli firmy na wystawioną przez siebie opinię. "Ta firma powinna zostać natychmiast zamknięta" - grzmią internauci.

Pani Agnieszka podróżuje i prowadzi bloga. Jak czytamy w sieci, zaproponowała przedstawicielom firmy, że jeśli zabiorą ją na darmowy wyjazd, podzieli się swoimi wrażeniami z czytelnikami. Obie strony nie doszły jednak do porozumienia, a kobieta była zniesmaczona formą w jakiej jej odmówiono.

Odpowiedź, która została umieszczona z oficjalnego profilu firmy, totalnie ją zaskoczyła. "Właściciel doskonale wie jak szanować kobiety, ale wie też, jak obchodzić się z dziw****. To pani wybrała sposób, w jaki woli być traktowana" - brzmiał wpis biura podróży. Kobieta zrobiła zrzut ekranu i pokazała go w sieci. Rozpętała się burza.

Zwykli obywatele przepraszają w imieniu rodaka

Internauci zaczęli zgłaszać sprawę do agencji zrzeszających biura podróży, a w komentarzach pod postem pani Agnieszki oznaczać m.in. egipskie Ministerstwo Turystyki. Popularność zyskał również hasztag #BoycottEgyptomania.

Dziesiątki komentarzy zniknęły z sieci

"Ponieważ właściciel nie był zainteresowany współpracą, podziękowałam za jego czas i napisałam 'do widzenia'. Kilka minut później napisał do mnie z uwagą, że na zdjęciu profilowym na Facebooku powinnam pokazać całą twarz, ponieważ to zwiększa wiarygodność - pomimo że sam ma na zdjęciu okulary przeciwsłoneczne" - relacjonuje pani Agnieszka.