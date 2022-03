Napadli na konwojenta i ukradli ponad 2 mln zł. Są w rękach policji

Płock. Pies odnalazł torbę z pieniędzmi

- Krok po kroku policjanci ustalali przebieg zdarzenia i namierzali podejrzanych o dokonanie napadu i kradzieży ponad 2 mln zł. Sprawcy, jak się okazało, długo i skrupulatnie przygotowywali się do planowanego napadu na konwojenta. Determinacja płockich policjantów i szeroko prowadzona przez nich praca operacyjna, doprowadziła do ustalenia i zatrzymania podejrzewanych o udział w rozboju. We wtorkowe popołudnie funkcjonariusze na terenie Płocka zatrzymali 46 i 58 latka - przekazała w czwartek rzeczniczka płockiej policji.