"Najważniejsze by jak najszybciej opuścił więzienie". Ziobro o niesłusznie oskarżonym o gwałt i morderstwo

Zbigniew Ziobro zaangażował się w sprawę Tomasza K., niesłusznie oskarżonego o gwałt i zabójstwo mężczyznę, który odbywa krę więzienia od 2004 roku. - Najważniejsze, by szybko opuścił więzienie i odzyskał dobre imię – mówił Minister Sprawiedliwości na konferencji prasowej.

Tomasz K. został oskarżony i skazany na 15 lat więzienia za gwałt i zabójstwo Małgorzaty K. do których doszło w noc sylwestrową 1996 roku. Rok po prawomocnym skazaniu sąd wydłużył rzekomemu sprawcy karę do 25 lat więzienia, ponieważ uznał, że dowody ewidentnie wskazują K. jako winnego. Sam oskarżony początkowo przyznał się do gwałtu, ale później to odwołał i odmawiał złożenia wyjaśnień. Tak spędził w więzieniu 15 lat.