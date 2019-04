Nadija Sawczenko wypuszczona z aresztu. "Nie łamię prawa"

W poniedziałek wieczorem sąd obwodu kijowskiego zwolnił z aresztu Nadiję Sawczenko - byłą lotniczkę, a obecnie deputowaną do parlamentu. Kobieta była oskarżona o przygotowywanie zamachu stanu. Zwolniono również Wołodymyra Rubana, szefa organizacji zajmującej się uwalnianiem jeńców z Donbasu.

Nadija Sawczenko to uhonorowana tytułem Bohatera Ukrainy była lotniczka wojskowa, która w 2014 roku została uprowadzona do Rosji i niemal dwa lata spędziła w tamtejszych aresztach. W 2016 roku, wciąż pozostając w areszcie, weszła do ukraińskiego parlamentu.