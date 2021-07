Nadchodzi gwałtowniejsza pogoda. Możliwy deszcz i burze

Początkowo znajdziemy się w tym cieplejszym sektorze, a więc czeka nas wzrost temperatury do ok. 25-30 st. C, lokalnie do 31-32 st. C. Tak będzie w weekend, jak i na samym początku nowego tygodnia. W wilgotnym powietrzu już wtedy zaczną wypiętrzać się chmury burzowe, które w najróżniejszych regionach mogą przynosić ulewy, gradobicia i wichury.