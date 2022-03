Nad Europę nadciąga potężna fala arktycznego zimna

Bardzo zimna pierwsza dekada kwietnia

Według obecnych prognoz, spływ chłodu nad kontynent ma być silny i dość długotrwały. W wielu krajach temperatura będzie nawet o ok. 10-12 st. C niższa od tej, jaka powinna panować o tej porze roku. W Polsce przełoży się to na dwucyfrowy mróz nocami, kiedy zwłaszcza w Karpatach możemy mieć spadki temperatury nawet poniżej -10 st. C. Przymrozki ogarną nie tylko nasz kraj, ale też takie stolice jak m.in. Madryt czy Paryż. Zimna pogoda w Europie utrzyma się na pewno przez większą część pierwszej dekady kwietnia.