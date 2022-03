W środę pogoda nie będzie sprzyjać naszemu samopoczuciu

Sytuacji nie poprawi też temperatura odczuwalna, która na znacznym obszarze będzie niższa od tej na termometrach. Przeważnie wyniesie ok. 7-9 st. C, ale w Małopolsce i w Wielkopolsce sięgnie 10 st. C a w rejonie Rzeszowa nawet 14 st. C. Tu też odczuwać będziemy komfort termiczny, a na Podkarpaciu nawet ciepło. Zdecydowanie najzimniej będzie na Pomorzu, gdzie temperatura odczuwalna to zaledwie ok. 3-5 st. C a w rejonie Łeby zrobi się wręcz lodowato, gdyż tu odczujemy ok. -4 st. C.