Załamanie pogody. Wraca zima

Najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie odnotujemy ok. 6-8 st. C. W głębi kraju spodziewamy się nie mniej niż 3-4 st. C, a w pasie od Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski, po Pomorze, Kujawy, Mazowsze i północny wschód, pojawi się przymrozek do ok. -3 st. C. Drogi mogą być tutaj śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu zmienny, poza tym z kierunków północnych.