Na własną rękę szukają zaginionego 16‑letniego syna w Wiśle. Radny jest oburzony

- Przed czwartą rano, gdy jeszcze spaliśmy, Krzysztof wyszedł z domu, nie dając nam żadnego uprzedzenia. Nic nie wskazywało na to, że coś takiego mogłoby się wydarzyć - opowiadała Agnieszka Dymińska, matka Krzysztofa, w programie Dzień Dobry TVN.

- Moim zdaniem policja powinna nadal prowadzić poszukiwania, a nie pozwalać, by ktoś ich w tym wyręczał i wyławiał kolejne zwłoki z rzeki. A jeśli już tak się dzieje, policja powinna pokryć koszty takich akcji i zawrzeć z ekipą poszukiwawczą stosowną umowę - zwraca uwagę wiceszef komisji bezpieczeństwa w Radzie Warszawy radny Tomasz Sybilski.

Rodzice uważali, że 16-latek cieszył się życiem , co sprawiało im trudności w znalezieniu przyczyny jego zaginięcia. Ostatnio jednak natknęli się na pewien trop.

- Zawsze był radosnym chłopakiem. Jak przeglądamy teraz jego różne komunikatory, bo udało nam się uzyskać pełen dostęp [...], to jak dostał czwórkę, napisał: "Kocham życie, zapraszam na najlepsze lody". To pisał do swojej koleżanki, przyjaciółki, w której był zakochany. Powodem w naszej ocenie była nieszczęśliwa miłość - rozważał Daniel Dymiński, tata Krzysztofa.