Tajemnicze zaginięcie 16-letniego Krzyśka. "Będziemy szukać syna cały czas"

Daniel Dymiński: Tak to bywa, niestety. Część osób po prostu jedzie samochodem i się nie zatrzyma. Nie mamy żalu do tych osób. Fajnie byłoby, żeby - jeśli widzą osobę podobną - podeszli, zapytali się o coś, próbowali porozmawiać. Każdy musi indywidualnie ocenić, czy jest w stanie podjąć taką inicjatywę. My nie możemy tego wymuszać. Od razu nasuwa mi się przykład dziewczynki z Andrychowa, która siedziała kilka godzin na mrozie i nikt do niej nie podszedł, nie zareagował. To każdy z nas musi jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ma siłę do tego, by podejść. Nie oceniamy tego.