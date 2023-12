Śmierć 14-latki w Andrychowie. "Pytanie, dlaczego czekano tak długo"

Podkreśla również, że - w momencie, kiedy mamy bardzo duży kryzys kadrowy policji - pojawia się pytanie, ile osób było tego dnia faktycznie na służbie. - Poszukiwania angażują dużo sił i środków. To są policjanci, którzy powinni sprawdzić miejsce, gdzie osoba mogłaby przebywać, to szereg działań, które są czaso- i pracochłonne. Czy przypadkiem - to moja hipoteza - nie doszło do sytuacji, że w momencie, kiedy policjanci są rozliczani ze statystyk, mogło dojść do sytuacji złego ustawienia priorytetów - zastanawia się ekspert.