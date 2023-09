Gdzie jest Krzysztof Dymiński? Mama zaginionego chłopca publikuje film

"Niestety policja nie ma pewności co później się wydarzyło. Są dwie hipotezy: zszedł z mostu (żyje) lub utonął w Wiśle. Nie ma żadnych nagrań potwierdzających którąś z wymienionych hipotez" - pisze na Facebooku tata chłopca Daniel Dymiński, który ostatnio apelował o pomoc do osób posiadających drony, aby wsparły go w przeszukiwaniu rzeki.