Sprawa Iwony Wieczorek. Pokłóciła się z "prominentnym biznesmenem"?

- Ale dwa lata temu ksiądz się od nas odsunął. Nie dawało mi to spokoju, więc skontaktowałam się z księdzem, poprosiłam o spotkanie. Powiedział wówczas, że nie jest na nie gotów, jak będzie, to zadzwoni. Ale zabrał tę tajemnicę do grobu, do dziś nie wiem, co spowodowało, że zerwał z nami kontakt - mówi i.pl dyrektorka stowarzyszenia.