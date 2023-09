Instrukcja obsługi życia. Kurs trwa każdego dnia

Została oddana do domu dziecka. Kiedy miała dwa lata, trafiła do rodziny zastępczej, potem do kolejnej i kolejnej. W sumie była w pięciu. Raz babcia wzięła ją do siebie, ale po roku dziewczynka znów była w domu dziecka. Już jako nastolatka trafiła do ośrodka opiekuńczego, z którego uciekła do partnera, tego z którym zaszła w ciążę.