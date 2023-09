Gdzie jest Krzysiek? Rodzina rozczarowana działaniami policji

- Z tego, co się dowiedziałam, policja to sprawdza. To nie jest współpraca, jak się wszystkim wydaje. Bywa, że ktoś mnie pyta, czy został sprawdzony monitoring, a ja tego nie wiem - dodała kobieta. Rodzice są zawiedzeni postawą policji. Ich zdaniem z aktywnych poszukiwań funkcjonariusze przeszli do oczekiwania, a zwłoka jest niekorzystna dla sprawy.