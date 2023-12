16-letni Krzysztof w Poznaniu? Nowe informacje od matki

W dniu zaginięcia monitoring miejski zarejestrował 16-latka na Moście Gdańskim w Warszawie. Od tego momentu nikt nie wie, co się dzieje z Krzyśkiem. Co jakiś czas pojawiają się informacje, że nastolatek był gdzieś widziany. Nadzieję dały doniesienia o jego obecności nad polskim morzem. Jednak do tej pory żaden sygnał się nie potwierdził.