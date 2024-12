Na święta wyjeżdżają do hoteli. "Boom" rezerwacji w Zakopanem

Co więcej, do Zakopanego tłumnie przyjadą także goście z zagranicy. - Jest naprawdę sporo rezerwacji. To ponownie najliczniej Arabowie, ale nie brakuje też Węgrów, Czechów czy Słowaków. To właśnie ci turyści polubili wypoczynek u nas i to praktycznie o każdej porze roku - zdradza ekspert.