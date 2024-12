Tragiczna interwencja policji. Kulisy śmierci 37‑latka

Do zdarzenia doszło w środę po godz. 17. Policjanci z Chojnic zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który pobił ojca i demolował dom.

Po wejściu do budynku, policjanci zastali mężczyznę z nożem w ręku. 37-latek nie reagował na polecenia i zachowywał się irracjonalnie. - Policjanci wielokrotnie wzywali go do uspokojenia się, ale na wszystkie prośby reagował agresją. Mężczyzna w pewnym momencie zaatakował jednego z policjantów i ranił go nożem w rękę. Drugi z policjantów z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia kolegi z patrolu, użył broni służbowej i oddał strzał w kierunku 37-latka - relacjonuje Kamińska.