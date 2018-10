Na Kasprowym powiało 155 km/h. Bohaterski meteorolog musiał wyjść, sprawdzić chmury i deszcz

To prawdopodobnie jedno z najbardziej ekstremalnych i niebezpiecznych zajęć w Polsce. W Tatrach i Sudetach prognozy zapowiadały dziś porywy wiatru od 130 do 180 km/h. Jednak dwójka meteorologów ze stacji obserwacyjnej na Kasprowych Wierchu, jak gdyby nigdy nic wyruszyła do pracy.

Halny i porywy wiatru do 155 km/h - w takich warunkach Kasprowych Wierchu pracuje dwójka meteorologów. (Polskie Koleje Linowe, Fot: WP)

- Rankiem podeszliśmy przez Myślenickie Turnie i jakoś nas nie zwiało. Nie jest tak źle. Dopóki wiatr nie wybija okien, ani nie zrywa dachu siedzimy spokojnie - mówi dr inż. Łukasz Chmura, kierownik Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu. Dziś rano urządzenia stacji meteorologicznej odnotowały poryw wiatru o prędkości 155 km/h. - Teraz stała prędkość wiatru wynosi około 90 km/h - mówi zaglądając do komputera. Na kamerze on-line ze szczytu widać jak wicher miota krzesełkami narciarskiego wyciągu.

Mimo to dr Chmura wraz ze współpracownikiem raz na sześć godzin muszą wyjść z budynku. - Temperatura i ciśnienie mogą być odczytywane z urządzeń, ale niektóre z pomiarów musi dokonać człowiek. To m.in ocena widzialności, rodzaju chmur, jakie napływają w okolice szczytu, a także mierzenie opadu. Zakładam kurtkę, gogle, a kiedy na chwilę się uspokaja wychodzę - wyjaśnia ze stoickim spokojem Łukasz Chmura.

Dodaje, że właśnie przebrał się w suche ciuchy. Za kilka godzin musi znowu wyjść. - Taka praca. Chyba tylko raz poczuliśmy zagrożenie. Kilka lat temu podmuch wiatru zerwał fragment dachu z budynku kolejki - dodaje rozmówca WP.

Wieje również w Sudetach. - W porywach prędkość wiatru na Śnieżce osiąga nawet 180 km/h. Tak pokazuje czeska stacja meteo. Na wykresach z polskiej stacji IMGW w tej chwili zapisów porywów nie widać, a prędkość wiatru to 100 km/h. Wiatr może łamać i przewracać drzewa - informuje Karkonoski Park Narodowy.

Ocieplenie wlewa się do Polski

Kiedy dwójka meteorologów zmaga się z żywiołem, niemal wszyscy Polacy cieszą się nadejściem sympatycznego ocieplenia. Wicher idący z południa przyniósł do Polski masy ciepłego powietrza. To zasługa dynamicznego układu niskiego ciśnienia o nazwie Vaia. Przemieścił się on znad basenu Morza Śródziemnego w kierunku Europy Zachodniej. Wraz z nim ciepło wlało się do centrum Polski.

W południowo-wschodniej części Polski temperatura w dzień wzrośnie do 22-23°C. Tak ciepła pogoda pod koniec października to wyjątkowe zjawisko. Anomalie względem średnich temperatur dla tej pory roku wyniosą lokalnie aż 11°C, donoszą autorzy bloga Pogoda i Klimat.