"Musisz być twardy". Emocjonalne słowa Andrzeja Dudy

Andrzej Duda został zapytany przez prowadzącego o jeden moment kampanii wyborczej z 2020 roku, w którym pojawiły się sugestię, że ułaskawił on pedofila. Rozpoczął to jeden z tabloidów, a narrację podchwycili politycy opozycji. - Uważam, że było to strasznie krzywdzące. Było to coś dramatycznego dla mnie - powiedział Andrzej Duda.