Andrzej Duda chciał załatwić chińskie szczepionki. Mieliśmy szczęście, że to się nie udało

Polski wątek do sprawy dopisał we wpisie na Facebooku prof. Krzysztof Filipiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. - Pamiętacie, jak temat ewentualnego zakupu przez Polskę chińskich szczepionek podejmował w marcu 2021 roku pan Andrzej Duda w rozmowie z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem? Aż strach pomyśleć, co będzie jak nas z tej Unii Europejskiej już wyprowadzą - skomentował.

Władze Seszeli (archipelag liczy 98 tys. obywateli) poinformowały o wzroście liczby dziennych infekcji do 300-500 przypadków dziennie. Nie powinno się to wydarzyć, bo w pełni zaszczepione jest już 62,2 proc. populacji.

Sprawa wzbudza podejrzenia wakcynologów (ekspertów od szczepień) co do skuteczności zastosowanych w obu krajach szczepionek.

Andrzej Duda i rozmowy o kupowaniu szczepionek w Chinach

- Najważniejsze jest posiadanie wystarczającej liczby dawek, a nie rozróżnianie, z jakiego kraju one pochodzą - powiedział w programie WP "Tłit" . Polityk przyznał, że Polska "szuka innych rozwiązań" ws. szczepionki na COVID, jednak "nie ma możliwości, by sprzedawane były preparaty, bez odpowiednich certyfikatów"

Co wiemy i chińskich szczepionkach?

Mimo to Światowa Organizacja Zdrowia awaryjnie dopuściła w piątek do użytku szczepionkę przeciw COVID-19 chińskiej firmy Sinopharm. Poinformował o tym w piątek szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Decyzja WHO potencjalnie toruje drogę milionom dawek, które mogą dotrzeć do krajów rozwijających za pośrednictwem programu COVAX, wspieranego przez ONZ.