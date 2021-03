Unik rzecznika Andrzeja Dudy. Padło pytanie o szczepionkę z Chin

Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Xi Jinpingiem na temat szczepionki na COVID produkowanej w Chinach. Jak podkreśla rzecznik głowy państwa, prezydent poruszył ten temat na prośbę premiera Morawieckiego. W programie WP "Tłit" Błażej Spychalski był pytany m.in. o to, czy Andrzej Duda zaszczepiłby się chińską szczepionką na COVID. Na to pytanie nie padła konkretna odpowiedź. - Każdy preparat, który jest rekomendowany i dopuszczony do obiegu, jest preparatem dobrym, skutecznym - powiedział rzecznik głowy państwa. Jak dodał Błażej Spychalski, najważniejsze jest posiadanie wystarczającej liczby dawek, a nie rozróżnianie, z jakiego kraju one pochodzą. Polityk przyznał też, że Polska "szuka innych rozwiązań" ws. szczepionki na COVID, jednak "nie ma możliwości, by sprzedawane były preparaty, bez odpowiednich certyfikatów".

Rozwiń