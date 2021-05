Paszporty covidowe. Jest termin porozumienia politycznego

Paszporty covidowe. Jest termin porozumienia w tej sprawie

- Możemy realistycznie przyjmować, że porozumienie polityczne (dotyczące paszportów szczepień - red.) będzie osiągnięte do końca tego miesiąca (maja - red.). Pozwoli to na uruchomienie systemu, tak by ludzie mogli dysponować niepodrabialnym dowodem zaszczepienia lub negatywnego wyniku testu (...) lub obecności przeciwciał - oznajmiła szefowa KE.

"Wcześniej czy później dzieci i nastolatkowie będą szczepieni"

Ursula von der Leyen poinformowała również, że do tej pory do państw Unii Europejskiej rozdysponowano 200 milionów dawek szczepionek przeciw koronawirusowi. 160 milionów osób natomiast zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawkę - co stanowi około 25 procent całej populacji Unii Europejskiej.