"Paszporty covidowe". UE jest na tak. Jak będziemy podróżować po Europie?

Certyfikat czy paszport covidowy?

Więcej pytań niż odpowiedzi

I tutaj pojawiają się wątpliwości. Skoro dokument nie będzie niezbędny do przekroczenia granic, ponieważ o tym i tak nadal będą decydować poszczególne państwa, to jaka będzie jego rola? Według Krzysztofa Kokoszczyńskiego, eksperta ds. europejskich, wciąż nie jest to do końca jasne. - Niestety pojawia się sceptycyzm, także na poziomie Rady Unii Europejskiej. Istnieją obawy, że wprowadzenie tego dokumentu, mimo że będzie on funkcjonował w sensie technicznym, nie będzie stanowiło jedynego warunku niezbędnego do podróżowania w Europie. Można przyjąć, że część państw będzie chciała dodatkowych zabezpieczeń zanim wpuści kogoś na swój teren. A to by zniszczyło ideę tych certyfikatów - uważa Kokoszczyński. Według czwartkowych ustaleń również do krajów członkowskich będzie należała decyzja, czy zaakceptują świadectwa szczepień wydane w innych państwach dla szczepionek nieautoryzowanych w Unii.