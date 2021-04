Pierwszy kraj w Europie wprowadza podróżnicze certyfikaty "covidowe"

Aplikację TousAntiCovid można pobrać we Francji już od poprzedniego roku. Do tej pory służyła przede wszystkim do ostrzegania obywateli przed zagrożeniem epidemicznym, na przykład informując o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Teraz została zaktualizowana w ten sposób, że na telefonach komórkowych podróżnych przechowuje także negatywne wyniki testu na COVID-19.