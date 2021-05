Chińska szczepionka na koronawirusa w Europie. "Mało danych"

- Rozpoczęła się tak zwana procedura przeglądu etapowego. To jest naprawdę bardzo wczesny etap. Pamiętajmy, że to jest ten etap, na którym mamy mało danych. To są tylko wyniki badań laboratoryjnych i wstępne wyniki badań klinicznych. Mamy jeszcze za mało wiedzy o wytwarzaniu, czyli jakości leku, a to kluczowy element w zakresie jego bezpieczeństwa - mówił w programie "Newsroom" WP dr Grzegorz Cessak z Europejskiej Agencji Leków pytany kiedy może zostać zatwierdzona w Europie szczepionka na COVID-19 z Chin. Dopytywany o to, jak długo może jeszcze potrwać ta procedura, dr Cessak odparł, że w dużej mierze zależy to od samego producenta. Według niego jednak jest szansa, że zakończy się ona jeszcze w tym roku. Gość Patrycjusza Wyżgi przypomniał też, że znacznie bliżej końca procedury są dwa inne preparaty na koronawirusa - Novavax i CureVac - To są te szczepionki, które prawdopodobnie w wakacje będą zatwierdzone - dodał.

