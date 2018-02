"Mówił po angielsku, był wyluzowany...". Kulisy wizyty Morawieckiego w Niemczech

Mieszane odczucia po wizycie Mateusza Morawieckiego w Niemczech. - Mamy jeszcze w pamięci wizytę Beaty Szydło. Widać zmianę na lepsze... - zdradzają w nieoficjalnych rozmowach tamtejsi dyplomaci. Jest jednak kilka "ale".

W ciągu tych dwóch lat stosunki polsko-niemieckie mocno się pogorszyły. Przyznali to w rozmowach z "Wyborczą" nawet Polscy dyplomaci. Stwierdzili, że dyskusje o wielu kwestiach dwustronnych trzeba zaczynać z Niemcami praktycznie od początku.

"Nie położył na stole żadnej oferty"

Ale temat, który najbardziej obciąża nasze stosunki z Niemcami, czyli naruszanie przez Polskę praworządności, poruszany był na marginesie. - Morawiecki przyjechał poprawić atmosferę i kupić czas. To pierwsze na pewno się udało. Natomiast nie położył na stole żadnej oferty - komentowali rozmówcy "Wyborczej" z kręgów dyplomatycznych.

Niemcy odnieśli się też do zapowiedzi Morawieckiego. Dopytywany w Fundacji Koerbera o kompromis, na jaki byłby w stanie pójść w trwającym od dwóch lat sporze z Unią Europejską, powiedział, że polski rząd wkrótce przygotuje "białą księgę" w tej sprawie. - Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź i jaki będzie wspólny mianownik - mówił, dodając, że Komisja Europejska powinna odłożyć emocje na bok, bo tylko wtedy zrozumie istotę reform.

- Zabrzmiało to tak, jakby piłka była po stronie Brukseli, a to przecież Polska musi ustąpić, by się dogadać - powiedzieli niemieccy rozmówcy "Wyborczej".