Młodzież odwraca się od Kościoła. Prymas Polski: to są liczby wręcz dewastujące

Komisja rozwiąże problem?

Zdaniem abp Polaka powołanie niezależnej komisji ekspertów nie rozwiąże problemu wykorzystania seksualnego małoletnich. Takie rozwiązanie zastosowano m.in. we Francji. - Ani komisja we Francji, ani te działające w innych krajach nie zastąpiły postępowań karnych przeprowadzanych przez organy państwowe, a także przez władze kościelne, których celem jest dochodzenie do prawdy i odbudowanie poczucia sprawiedliwości. To ich działanie jest kluczowe - stwierdził.