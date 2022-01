Prosili biskupa, aby "nie zamieniać lasu na złotówki". Po świętach zobaczyli pole z balami

- Byliśmy zajęci przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia i mało kto zaglądał do tego lasu. Po świętach podczas spaceru okazało się, że drzewa zostały już wycięte. To przykre, bo jeszcze nie tak dawno były to tereny rekreacyjne - mówi Wirtualnej Polsce pani Dorota, współzałożycielka Stowarzyszenia Protest Porszewice.