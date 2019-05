Miała blisko 4 promile we krwi. W aucie wiozła dzieci

Pijaną matkę z Mikołowa na Śląsku zatrzymali w sobotę inni kierowcy. Mając 3,7 promila w organizmie 29-latka prowadziła samochód. W aucie jechała jej dwójka dzieci.

Do zdarzenia doszło w weekend w Mikołowie (woj. śląskie). Kierowcy, którzy jechali dwupasmówką w stronę Katowic zauważyli dziwnie poruszający się samochód. Żółty daweoo matiz odbijał się od pasa do pasa, kierująca autem nie mogła zupełnie zapanować nad torem jazdy. Uczestnicy ruchu nie czekając na interwencję służb wkroczyli do akcji - dokonali oni obywatelskiego zatrzymania.