Mężczyzna z Europy rekrutował terrorystów w Maroku. Był zamieszany w zabójstwo turystek

Marokańska policja aresztowała obywatela Szwajcarii i Hiszpanii podejrzanego o terroryzm. Mężczyzna miał być zamieszany morderstwo dwóch skandynawskich turystek. Główni podejrzani przyznali się do związków z ISIS.

Zagrożenie nadal jest jednak poważne. Dotychczas aresztowano zaledwie 242 spośród ponad 1 669 obywateli Maroka, o których wiadomo, że przystąpili do ISIS. Policja ocenia, że niektórzy ekstremiści dołączają do migrantów z Afryki i starają się przedostać do Europy posługując się sfałszowanymi paszportami.