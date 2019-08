Metallica na Stadionie Narodowym zagrała „Sen o Warszawie”. Hit Czesława Niemena poruszył warszawiaków. Zobacz, jak wyglądał zapis tekstu piosenki

Metallica 21 sierpnia zagrała na stadionie PGE Narodowym. „Sen o Warszawie” Czesława Niemena zaskoczył 60 tys. zgromadzonych fanów. Poruszony tłum śpiewał razem z zespołem. Zobacz, jak naprawdę wyglądał tekst piosenki przygotowany przez Roba Trujillo.

Warszawa — Metallica zagrała „Sen o Warszawie”

Metallica – 12 koncert w Polsce

Przypominamy, że po wydaniu w 1983 r. debiutanckiego albumu Kill ’Em All Metallica została uznana za twórcę nowego stylu muzyki metalowej, trash metalu. Obok Jamesa Hetfielda i Larsa Ulricha skład zespołu stanowili wówczas gitarzysta Krik Hammett oraz basista Cliff Burton, który w 1986 roku zginął w wypadku autobusu podczas wizyty Metallicy W Szwecji. Jego miejsca zajął Jason Newsted, który grał z zespołem do 2001, po czym zastąpił go Robert Trujillo. To właśnie w tym składzie Metallica po raz pierwszy przyjechała do Polski. Przy okazji zbliżającego się koncertu w Warszawie, Lars Ulrich podzielił się z fanami swoimi wrażeniami z pierwszego koncertu w naszym kraju. Oznajmił, że gdy Metallica odwiedziła wówczas Polskę, nasz kraj znajdował się ze Żelazną Kurtyną. Zespół zagrał wówczas dwa koncerty w katowickim Spodku i był bardzo ciepły przyjęty przez rzeszę fanów. Na swoim Instagramie zamieścił też zdjęcie z tego okresu.