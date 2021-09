Merkel w Warszawie. Kanclerz Niemiec złożyła wieniec

- Na samym początku, w roku 2005, pani kanclerz powiedziała, że dobre stosunki z Polską, tak samo jak z Francją, są elementem niemieckiej racji stanu. Od tego czasu Polska stała się jednym z najważniejszych partnerów Niemiec, piątym co do wielkości jako partner handlowy, a nawet trzecim pod względem importu do Niemiec w pierwszym kwartale 2021 roku - powiedział premier.