Mer Kijowa: To nie bomby wygrywają wojny, ale wola i duch

"Ludzie jednak nie panikują. Są wściekli. Dla mnie najciekawszą rzeczą jest to, że są to ludzie, którym nigdy w życiu nie przyszłoby do głowy, by wziąć broń do ręki. Lekarze, muzycy, architekci i aktorzy – to ludzie pracujący w pokojowych zawodach. Teraz noszą karabiny maszynowe" - wskazuje.