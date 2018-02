Mazurek broni Morawieckiego. "Za mówienie prawdy nie ma potrzeby przepraszać"

Rzecznik PiS Beata Mazurek staje w obronie Mateusza Morawieckiego. Jej zdaniem premier powiedział w Monachium prawdę, a "za mówienie prawdy nie ma potrzeby przepraszać".

Do wypowiedzi premiera Beata Mazurek odniosła się na Twitterze: "Premier Mateusz Morawiecki w Monachium powiedział prawdę, która jest trudna do przyjęcia przez stronę izraelską. Nie przeczymy,że dochodziło do indywidualnej współpracy z okupantem z różnych stron, dlatego za mówienie prawdy nie ma potrzeby przepraszać".