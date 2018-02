Nieoficjalnie: Morawiecki rozmawiał z Netanjahu

Jak nieoficjalnie dowiedziała się Wirtualna Polska, premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanjahu.

Rozmowa miała związek ze słowami, które padły z ust Morawieckiego podczas sobotniej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Izraelski dziennikarz "New York Times'a" Ronen Bergman opowiedział premierowi historię swoich przodków, których wydali Gestapo ich polscy rodacy. - Czy jeśli opowiem tę historię w Polsce, będę traktowany jako kryminalista? - zapytał, nawiązując do nowelizacji ustawy o IPN. - Oczywiście nie będzie to karane (..), jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy Holokaustu. Tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy. Nie tylko niemieccy - odpowiedział premier.