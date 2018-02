"Nie wiem skąd taka burza". Rzecznik Dudy broni Morawieckiego

- Trzeba dużo złej woli, żeby wypowiedzi premiera przypisać, że próbuje negować Holokaust - stwierdził rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. W jego ocenie, krytyka Izraelczyków jest zdeterminowana wewnętrzną sytuacją panującą w ich kraju.

- Czy jeśli opowiem tę historię w Polsce, będę traktowany jako kryminalista? - zapytał, nawiązując do nowelizacji ustawy o IPN . - Oczywiście nie będzie to karane (..), jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy Holokaustu. Tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy. Nie tylko niemieccy - odpowiedział premier.

"Gdyby przeczytał, to by wiedział"

Co na to Łapiński? - Padło pytanie, z którego wynikało zupełne niezrozumienie ustawy (...) Gdyby dziennikarz ją przeczytał, to by wiedział, że jego pytanie jest bezzasadne, w tym sensie, że odpowiedź jest znana na początku i w tym kontekście padła wypowiedź pana premiera - stwierdził na antenie Polsat News.

Słowa o "żydowskich sprawcach" wywołały na świecie falę komentarzy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu jeszcze w sobotę w specjalnym oświadczeniu skrytykował Morawieckiego za "niezrozumienie historii i brak wrażliwości". Żażądał również pilnej rozmowy.