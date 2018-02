Izraelski dziennikarz pyta Mateusza Morawieckiego o ustawę o IPN. Sala bije brawo

Izraelski dziennikarz Ronen Bergman, którego rodzice mieli polsko-żydowskie korzenie, zapytał Mateusza Morawieckiego jaki był cel nowelizacji ustawy o IPN. Jego pytanie wywołało burzę oklasków na sali. Co odpowiedział premier?

Ronen Bergman jest dziennikarzem najbardziej poczytnej izraelskiej gazety "Yedioth Ahronoth" oraz amerykańskiego "The New York Times". Jego rodzice mieli polsko-żydowskie korzenie i jako nieliczni członkowie rodziny przeżyli Holokaust.

Bergman pojawił się na panelu dotyczącym przyszłości Europy podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, by zapytać polskiego premiera o znowelizowaną ustawę o IPN. - Jaki jest cel, jaki jest przekaz, który chce pan przekazać całemu światu? Bo reakcja jest zupełnie odwrotna i przez to jeszcze większa uwaga jest poświęcona tym straszliwym zbrodniom - zapytał Bergman Morawieckiego.

- Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy Holokaustu. Tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy - nie tylko niemieccy - odpowiedział szef polskiego rządu.