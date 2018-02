USA nie odpuszczają Polsce ws. ustawy o IPN. Kolejne oświadczenie

- Zgadzamy się, że sformułowania "polskie obozy zagłady" są niewłaściwe i krzywdzące. Jednak należy je zwalczyć sposobami, które chronią podstawowe wartości - przekonuje ambasador USA w Polsce Paul Jones.

- My, Amerykanie, też mamy w historii swojego narodu niełatwe okresy i też czasem trudno nam o nich otwarcie rozmawiać. Mierzymy się z tym trudnym zadaniem przez rozmowę i wymianę poglądów - kontynuuje.

Jones podkreśla, że "Stany Zjednoczone doskonale rozumieją, że Polska dąży do obrony dobrego imienia".

- Zgadzamy się, że sformułowania takie jak "polskie obozy zagłady" są niewłaściwe i krzywdzące. Jednak należy je zwalczyć sposobami, które chronią podstawowe wartości (...) Dla Amerykanów podstawową wartością jest ta zapisana w pierwszej poprawce do konstytucji: wolność słowa i wolność mediów. W Ameryce przekonaliśmy się, że wolność słowa i edukacja to najlepsze antidotum na bolesne i nieprawdziwe słowa - przekonuje.

Ambasador zaznacza, że USA i Polska to "przyjaciele" i "sojusznicy", ale z braku porozumienia korzystają tylko nasi przeciwnicy.

Podkreśla, że "bowiązkiem całego świata jest nie dopuścić nigdy więcej do wydarzeń z II wojny światowej i Holokaustu". - Jesteśmy to winni ofiarom, ocalonym i przyszłym pokoleniom. Otwarte dyskusje to jedyny sposób. Bez dialogu, wolności słowa i wolności prasy, nie damy rady - podsumowuje.